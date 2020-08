Cile-Usa: Corte suprema respinge estradizione per imprenditore accusato traffico di armi con Iraq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta era stata ricevuta dal ministero degli Esteri lo scorso mese di marzo e girata "con carattere riservato" alla Corte suprema. Sull'imprenditore cileno pende un allerta rosso dell'Interpol - richiesto dagli Usa fin dal 1993 - che gli impedisce uscire dal paese. La difesa di Cardoen sostiene che la vendita di bombe a grappolo per 150 milioni di dollari al regime di Hussein avvenne all'epoca in cui questo era in guerra con l'Iran ed era alleato degli Stati Uniti. Una situazione che cambiò radicalmente quando l'Iraq invase il vicino Kuwait nel 1990 e Washington decise di intervenire a favore di quest'ultimo nella cosiddetta "Guerra del Golfo". Nel 1993 gli Stati Uniti accusarono quindi Cardoen di aver importato illegalmente dal suo territorio lo zirconio per l'elaborazione degli ordigni in possesso del regime di Saddam Hussein. (segue) (Abu)