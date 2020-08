Usa: Casa Bianca annuncia 1 miliardo di dollari per sostenere famiglie e agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari per sostenere gli agricoltori e le famiglie statunitensi alle prese con la pandemia da Coronavirus. E' quanto si legge in una comunicato della Casa Bianca. "Oggi, il presidente ha annunciato che la sua amministrazione fornirà un ulteriore miliardo di dollari per il programma 'Farmers to Families Food Box'", si legge nella dichiarazione. Il governo degli Stati Uniti ha consegnato circa 70 milioni di provviste, consegnate a più di 10.000 mense e organizzazioni senza scopo di lucro attraverso questo programma. L'amministrazione Trump sta anche acquistando fino a 3 miliardi di dollari di prodotti freschi americani, latticini e prodotti a base di carne per le famiglie bisognose, si legge nella dichiarazione. (Com)