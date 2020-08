Usa: test Covid per Biden e Harris durante tutta la campagna presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden e Kamala Harris saranno regolarmente sottoposti a test per il Coronavirus durante la campagna per le presidenziali. La decisione di intensificare i test per i candidati democratici alla presidenza e alla vicepresidenza arriva in previsione di una campagna elettorale autunnale più rigorosa che include possibili eventi di persona. "Questo annuncio è un altro passo che dimostra l'impegno di Joe Biden e Kamala Harris per voltare pagina sulla catastrofica gestione da parte di Trump della peggiore crisi di salute pubblica degli ultimi 100 anni", ha detto in una nota lo staff di Biden.(Nys)