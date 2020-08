Usa: Florida, giudice blocca ordinanza statale su riaperture scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice della Florida ha temporaneamente sospeso un'ordinanza dello Stato che obbligava le scuole a riaprire nel mezzo della pandemia di Coronavirus. Il giudice Charles Dodson, scrive il "Washington Post", ha infatti accolto la richiesta di causa intentata dalla Florida Education Association per bloccare l'ordine emesso dal commissario per l'istruzione della Florida, Richard Corcoran, che obbligava le scuole a riaprire cinque giorni alla settimana per le famiglie che richiedano questa opzione. Lo Stato richiedeva ai distretti anche di offrire l'apprendimento a distanza. I distretti scolastici possono ora iniziare l'anno scolastico 2020-2021 come vogliono, ha dichiarato il sindacato degli insegnanti. (Res)