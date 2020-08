© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, XVI gruppo Monte Mario sono intervenuti in via Pietro Bembo-via Capranica per l'incendio di sterpaglie e legname. Gli agenti sono impegnati a fornire ausilio ai vigili del fuoco e alla messa in sicurezza della zona con chiusure che al momento riguardano via Pietro Bembo. Allertata anche la Protezione civile. Al momento non risultano feriti. (Rer)