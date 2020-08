Terremoto: Conte, faremo di tutto per restituire dignità e fiducia a chi ha perso affetti, beni e speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricorda che "oggi ad Amatrice si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime del terribile terremoto che quattro anni fa ha devastato il centro Italia, provocando 299 morti e causando innumerevoli danni. Ad Amatrice - prosegue il premier su Facebook - ho ascoltato le voci di chi ha subito ferite che non si sono ancora rimarginate. Intere comunità locali sono state decimate: hanno perso i propri cari, hanno perso le case, il lavoro. Molti, insieme al dolore che si rinnova, hanno manifestato la propria rabbia per i ritardi nella ricostruzione. Hanno ragione e continueranno ad avere ragione fino a quando la ricostruzione non sarà terminata". Il capo dell'esecutivo, poi, spiega: "In questi mesi abbiamo compiuto un grande sforzo per rendere la normativa più snella in modo da velocizzare tutte le procedure di ricostruzione, pubblica e privata. Con le vecchie norme era pressoché impossibile far ripartire i lavori, ma grazie al lavoro del nuovo commissario Legnini, alle misure previste dal decreto di agosto 'Rilancio 2' e dal decreto Semplificazioni ora abbiamo gli strumenti necessari per accelerare il processo di ricostruzione. In questo senso, anche il Recovery fund potrà dare un ulteriore contributo per integrare le risorse già stanziate. C’è ancora molto da fare, e noi faremo di tutto - conclude Conte - per mettere in moto, al più presto, soluzioni per risolvere tutti i problemi ancora impantanati nella burocrazia. Per restituire dignità e fiducia a quanti, quattro anni fa, hanno perso tutto: affetti, beni materiali e speranza". (Rin)