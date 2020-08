Coronavirus: Moderna, colloqui avanzati con Commissione europea per fornire 80 milioni di dosi di vaccino mRna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna, Inc. (Nasdaq: Mrna), la società di biotecnologia che sta sperimentando terapie e vaccini con Rna messaggero (mRna) per creare una nuova generazione di farmaci trasformativi per i pazienti, ha annunciato oggi che la Società ha concluso colloqui esplorativi avanzati con la Commissione europea per fornire 80 milioni di dosi di mRna-1273, il candidato vaccino di Moderna contro la Covid-19, come parte dell'obiettivo della Commissione europea di garantire un accesso anticipato a vaccini Covid-19 sicuri ed efficaci per l'Europa. Lo riferisce una nota di Moderna. L'accordo potenziale con la Commissione europea per l'acquisto di 80 milioni di dosi prevede la possibilità per gli Stati membri di acquistare ulteriori 80 milioni di dosi per un totale fino a 160 milioni di dosi. (Com)