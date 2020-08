Cile: coronavirus, sfiorati i 400 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 1.903 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore il Cile ha raggiunto un totale di 399.568 contagi e secondo dati ufficiali si attende che venga sforato il tetto delle 400 mila unità nel corso della giornata di oggi. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, precisando che con 64 nuovi decessi rispetto al bollettino precedente arriva inoltre a 10.916 il computo totale delle morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati un totale di 27.454 i test Pcr, e percentuale di positività rilevata è quindi del 6,93 per cento. Il numero di nuovi contagi mostra una nuova accelerazione della curva dopo settimane di rallentamento. Secondo le autorità sanitarie sono attualmente 16.188 le persone con infezione attiva, mentre il totale delle persone recuperate è di 372.464. Le persone ricoverate in terapia intensiva Covid sono 1.014, delle quali 742 vengono assistite con respiratori meccanici e 140 si trovano in condizioni critiche. Il ministero della Salute informa che in questo contesto sono 582 i respiratori disponibili in tutto il sistema. (segue) (Abu)