Usa: procuratore generale di New York indaga su presunti reati finanziari di Trump

- Il procuratore generale dello stato di New York, Letitia James, ha disposto un'indagine per accertare se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha alterato il valore dei suoi beni in bilancio al fine di ottenere prestiti, migliori tassi assicurativi e agevolazioni fiscali. Lo ha dichiarato in un comunicato l'ufficio del procuratore, precisando che secondo i documenti presentati oggi in tribunale nel quadro delle indagini sono stati citati in giudizio anche il figlio del presidente, Eric Trump, e la Trump Organization, accusandoli di rifiutarsi di ottemperare ad un mandato di comparizione per la loro testimonianza e proteggendo i loro documenti dal lavoro degli inquirenti. Le indagini, avviate a marzo del 2019, sono attualmente in corso e le autorità non hanno ancora determinato se le attività del presidente hanno violato la legge. (segue) (Nys)