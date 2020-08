﻿Libano: Tofalo (M5s), Difesa italiana in prima linea in processo di ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro della Difesa Lorenzo Guerini "riflette la vicinanza dell'Italia al Libano, una terra dove le nostre Forze armate da anni sono espressione di stabilità, sicurezza e pace di un'intera regione". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle. "Il Libano, dopo la recente esplosione, presenta un quadro complesso dal punto di vista sociale, politico ed economico aggravato ulteriormente dall'emergenza sanitaria ancora in corso. In un momento così critico - prosegue Tofalo - la presenza dei nostri militari e degli assetti specializzati della missione umanitaria giunti nei giorni scorsi, contribuisce significativamente alla più ampia ricostruzione non solo infrastrutturale. Mi unisco - conclude - al ringraziamento del ministro rivolto a tutti i nostri uomini e donne impegnati in questa importante missione". (Com)