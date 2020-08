Medio Oriente: Pompeo incontra controparte britannica a Gerusalemme su piano di pace Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Michael Pompeo, e il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab si sono incontrati a Gerusalemme per discutere il piano di pace per il Medio Oriente dell'amministrazione Trump. Lo fa sapere il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, in una nota. "Il segretario Pompeo e il ministro degli esteri Raab hanno discusso delle priorità condivise di politica estera, inclusa la visione per la pace del presidente Trump", ha detto Ortagus. "Il segretario e il ministro degli Esteri hanno anche discusso del coordinamento per contrastare l'influenza destabilizzante dell'Iran nella regione".(Nys)