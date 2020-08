Canada-Usa: Toronto vince causa Omc su controversia legname di conifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha vinto una controversia di lungo corso con gli Stati Uniti presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) sui dazi statunitensi imposti sulle esportazioni di legname di conifere canadesi. L'industria statunitense lamenta da decenni che i rivali canadesi beneficiano di sussidi del governo provinciale, consentendo loro di vendere il loro legno a un prezzo inferiore. Per questo l'amministrazione statunitense ha imposto tariffe del 20 per cento sul legname di conifere canadese, tipicamente utilizzato per costruire case, per un costo di circa 5 miliardi all'anno. Il Canada ha definito i dazi "ingiusti e ingiustificati". Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Robert Lighthizer ha criticato la sentenza dichiarando che "conferma ciò che gli Stati Uniti dicono da anni: il sistema di risoluzione delle controversie dell'Omc viene utilizzato per proteggere le pratiche non di mercato e danneggiare gli interessi degli Stati Uniti". (Nys)