Terremoto: Coldiretti Lazio, vicino a comuni colpiti, vincere burocrazia per ricostruzione

- Coldiretti Lazio "da sempre accanto agli agricoltori che non hanno lasciato la loro terra martoriata dal terremoto e combattono tra numerose insidie per la ricostruzione delle oltre venticinquemila aziende e stalle. Una vicinanza ribadita ancor di più oggi, nel giorno del triste anniversario delle drammatiche scosse del 30 ottobre 2016, che hanno devastato il centro Italia". "Occorre sostenere gli agricoltori e allevatori – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - che, a prezzo di mille difficoltà e sacrifici, non hanno abbandonato il loro territorio e sono riusciti a garantire la produzione della maggior parte delle tipicità. Prodotti Made in Italy che continuano a trovare sulle nostre tavole, come il prosciutto amatriciano IGP. Dobbiamo vincere la sfida con la burocrazia per la ricostruzione post terremoto anche nelle campagne, dove le scosse si sono abbattute su circa 25mila le aziende agricole e stalle censite nei 131 comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dove c’è una significativa presenza di allevamenti con oltre 100mila animali tra mucche, pecore e maiali, e un rilevante indotto agroindustriale con caseifici, salumifici e frantoi, dai quali si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo". Una lotta per la ripresa dell’economia locale che vede in prima linea anche i 444 agriturismi che secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat operano nell’area dei quali 40 nel Lazio. (segue) (Com)