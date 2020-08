Usa: procuratore generale di New York indaga su presunti reati finanziari di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sono state aperte dopo che l'ex avvocato del presidente, Michael Cohen, ha testimoniato al Congresso affermando che Trump aveva alterato i suoi beni in bilancio. Secondo il quotidiano "The Hill", i documenti del tribunale presentati oggi mostrano che il procuratore generale sta indagando sulla valutazione di diverse proprietà di Trump tra cui il resort Seven Springs nella contea di Westchester, New York, un edificio per uffici a Wall Street a New York City; il Trump International Hotel di Chicago; e il Trump National Golf Club di Los Angeles. Secondo i documenti, Eric Trump aveva accettato di presentarsi per una deposizione il mese scorso, ma la Trump Organization ha deciso di interrompere la sua udienza pochi giorni prima della data. (Nys)