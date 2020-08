Israele-Emirati: telefonata ministri della Salute, focus su cooperazione e ricerca su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti, Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro della Salute di Israele, Yuli Edelstein. Lo riporta l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Nel corso della conversazione i due ministri hanno discusso le prospettive di cooperazione bilaterale fra i due paesi in materia di salute e ricerca scientifica. I ministri si sono soffermati sulla possibilità di rafforzare la collaborazione in campo medico, specialmente nell’industria farmaceutica e nella ricerca medica, e nella lotta alla pandemia di Covid-19. A questo proposito Al Owais e Edelstein hanno discusso futuri progetti per collaborazioni scientifiche e mediche, soprattutto per quanto riguarda i test di vaccini e cure contro il coronavirus. I contatti fra i ministri della Salute dei due paesi fanno seguito all’accordo per la normalizzazione dei rapporti diplomatici, che Emirati e Israele hanno siglato lo scorso 13 agosto sotto la mediazione degli Stati Uniti. Oltre alla sospensione dell’annessione della Cisgiordania, prevista dal piano di pace statunitense per il Medio Oriente, l'intesa prevede anche la futura firma di accordi di cooperazione fra i due paesi in vari settori. (Res)