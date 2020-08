Germania-Russia: Merkel invita autorità di Mosca a indagare su responsabili avvelenamento Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato la Russia a indagare sul sospetto avvelenamento dell'esponente dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, individuando i responsabili. "I colpevoli devono essere identificati ed essere ritenuti responsabili ", ha detto Merkel in una dichiarazione congiunta con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. I medici dell'ospedale della Charitè a Berlino hanno reso noto oggi come i primi risultati clinici indichino che Navalnyj è stato avvelenato. La Charité comunica, inoltre, che Navalnyj si trova in terapia intensiva, “in condizioni serie, ma non in grave pericolo di vita”. I risultati hanno dimostrato un'intossicazione da sostanza appartenente agli inibitori della colinesterasi. Non è ancora noto di quale sostanza si tratti e per scoprirlo verranno effettuati ulteriori esami. Data la diagnosi, Navalnyj viene trattato con l'atropina. Secondo i medici, lo sviluppo della malattia che ha colpito l'oppositore russo “rimane incerto e, al momento, non possono escludersi conseguenze, in particolare per il sistema nervoso". (Geb)