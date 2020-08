Tlc: Meloni, grazie a Fd'I dibattito pubblico su rete unica, continueremo a difendere interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete italiana di telecomunicazioni è un'infrastruttura "strategica che deve essere unica, di proprietà pubblica e wholesale only, ovvero rispettosa della concorrenza e sulla quale gli operatori di Tlc possono offrire i loro servizi con condizioni uguali". Lo scrive in una nota la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Questa è la visione di Fratelli d'Italia contenuta nella mozione approvata dal Parlamento, che ha permesso di aprire e orientare il dibattito su un tema così cruciale per il futuro e lo sviluppo della nostra nazione - sostiene -. E' solo grazie a Fd'I se oggi questo confronto è pubblico e sta prendendo una direzione diversa da quella che all'inizio il governo aveva indicato. Continueremo ad essere protagonisti di questo dibattito così importante per l'Italia e ad offrire il nostro contributo per - conclude - difendere i nostri interessi nazionali, che non possono essere condizionati da quelli di aziende estere, potenti operatori e fondi speculativi".(Com)