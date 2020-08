Brasile: vendite immobili diminuite del 2,2 per cento nel primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di immobili in Brasile sono diminuite del 2,2 per cento nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati contenuti nello studio Indicatori immobiliari nazionali divulgato oggi dalla Camera brasiliana dell'industria delle costruzioni (Cbic) e dal Servizio nazionale per l'imprenditoria industriale (Senai). Secondo la Cbic, nonostante le incertezze dovute alla pandemia del nuovo coronavirus abbiano interrotto un trend di crescita in atto da gennaio 2018, gli impatti sul mercato sono stati inferiori a quanto stimato in precedenza. Nel primo semestre le vendite sono state 71.109, contro le 72.710 dello stesso periodo del 2019. In particolare nelle macroregioni nord e nord-est la variazione è stata praticamente nulla, rispettivamente pari a -0,5 per cento e + 0,1 per cento. Nella macroregione sud si è registrata una variazione positiva del 5 per cento, mentre le macroregioni più colpite sono state il sud-est, dove il numero di appartamenti venduti è stato inferiore del 39,3 per cento e il centro-ovest, dove il numero di appartamenti venduti è stato inferiore del 22,9 per cento.(Brb)