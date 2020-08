Usa: Trump ufficialmente nominato candidato del partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati riuniti alla Convention nazionale dei repubblicani (Rnc) a Charlotte, in North Carolina, hanno ufficialmente nominato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come candidato del partito alle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo riferisce su Twitter il corrispondente della "Cnn" presso la Casa Bianca, Jim Acosta. Un totale di 1.276 delegati repubblicani sui 2.5550 necessari per confermare la nomina del partito si sono espressi a favore di Trump. Ufficializzata anche la ricandidatura del vicepresidente Mike Pence per un secondo mandato. (Nys)