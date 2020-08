Emilia Romagna: da settembre sarà eliminato il superticket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il superticket per la sanità dal prossimo 1 settembre non ci sarà più. Lo prevede una nota del Ministero della Salute, recepita oggi in una delibera dalla giunta regionale". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna. Soddisfatto l'assessore regionale Raffaele Donini: "Un provvedimento dovuto che va nella direzione convinta di una sanità pubblica universalistica. Siamo stati la prima Regione, due anni fa, a togliere il superticket per i redditi inferiori ai 100mila euro e a incidere così, in modo significativo, sulla vita delle famiglie garantendo un risparmio complessivo di 22 milioni di euro all’anno. La tutela della salute non può e non deve diventare uno scoglio, e soprattutto non deve creare differenze”. (Ren)