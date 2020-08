© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, informa che "proseguono gli incontri per il Next Generation Eu". Su Twitter Amendola scrive: "Oggi in videoconferenza con il presidente di Anci Antonio Decaro e la cabina di regia della Conferenza delle Regioni. Ricostruiamo insieme il Paese". (Rin)