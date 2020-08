Coronavirus: Lega Lazio, scandalo mascherina-gate senza fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali della Lega Angelo Tripodi e Daniele Giannini, in una nota dichiarano: "Lo scandalo del mascherina-gate è senza fine e regala ogni giorno nuovi incredibili esempi di malgoverno e di sperpero di soldi pubblici". "Ora si apprende che le ditte che hanno preso i soldi dalla Regione Lazio - aggiungono - per consegnare dispositivi mai arrivati continuano a fare affari con la pubblica amministrazione, come se nulla fosse, come se il versamento di milioni per non avere nulla in cambio rappresenti solo una marachella. Fino a quando sarà garantita l'impunità al governatore Zingaretti per questa vicenda vergognosa?". (Com)