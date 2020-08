Terremoto: Coldiretti Lazio, vicino a comuni colpiti, vincere burocrazia per ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale ricostruire le comunità locali e frenare lo spopolamento – aggiunge il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – ma per ottenere questo, bisogna garantire le condizioni necessarie affinché le persone tornino o restino a vivere e lavorare nelle aree terremotate. E se da un lato si sono registrate difficoltà nella ricostruzione, dall’altro non è mancata la solidarietà, che dalle prime ore del sisma ad oggi, ha visto una serie di iniziative promosse dalla Coldiretti, che hanno coinvolto sin dalle prime ore dopo il sisma, sia gli agricoltori delle altre regioni, che i cittadini, oltre ai consorzi e alle associazioni". Tra queste figurano: "adotta una mucca", per dare ospitalità ad almeno 2000 pecore e mucche sfollate a causa dei crolli delle stalle; "dona un ballone" di fieno, per garantire l’alimentazione del bestiame, ma anche la riscoperta dell’antica tradizione agropastorale della "paradura", con la quale i pastori sardi della Coldiretti hanno donato mille pecore ai loro colleghi umbri colpiti dalle scosse, per risollevarne le sorti. Nei mercati degli agricoltori in tutta Italia sono stati ospitati gli agricoltori terremotati e i loro prodotti rimasti senza sbocchi di mercato con la "caciotta della solidarietà", ottenuta dal latte raccolto dalle stalle terremotate di Amatrice e Leonessa e Accumoli. Ed è stata anche effettuata la distribuzione gratuita di 565.260 litri di gasolio alle aziende agricole grazie all’impegno di Coldiretti, Consorzi agrari d’Italia, Eurocap Petroli, senza alcun contributo pubblico e sempre la Coldiretti assieme all’Associazione italiana allevatori e ai Consorzi agrari ha consegnato mangiatoie, mangimi, fieno, carrelli per la mungitura, refrigeratori e generatori di corrente oltre a roulotte, camper e moduli abitativi. (Com)