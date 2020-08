Terremoto: Dadone, con decreti Semplificazioni e Agosto sarà svolta su tempi ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto anniversario del terremoto del Centro Italia "il primo pensiero va naturalmente a vittime, familiari e sfollati". Lo scrive su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. "Nonostante i tanti sforzi, la ricostruzione avanza a un ritmo che può e deve essere accelerato, perché i ritardi provocano un’ulteriore ferita per i residenti delle zone colpite. Lo Stato in questo giorno deve - aggiunge - ricordare la tragedia e rinnovare l’impegno affinché si acceleri sugli obiettivi di rimessa in sesto delle città vittime del sisma. Come ha ricordato oggi il presidente Conte, siamo intervenuti e interverremo ancora su semplificazioni e incentivi in materia edilizia, ma il processo di ricostruzione non deve più essere lungo e complesso". (segue) (Rin)