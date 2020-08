Terremoto: Coldiretti, dopo le scosse vincere burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' strategico vincere la sfida con la burocrazia per la ricostruzione post terremoto anche nelle campagne dove le scosse si sono abbattute su circa 25 mila le aziende agricole e stalle censite nei 131 comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dove c’è una significativa presenza di allevamenti con oltre 100 mila animali tra mucche, pecore e maiali, e un rilevante indotto agroindustriale con caseifici, salumifici e frantoi dai quali si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo. E' quanto afferma la Coldiretti nel triste anniversario delle drammatiche scosse del 24 agosto 2016 che hanno devastato il centro Italia. Dalla terra che trema all'immobilismo del mondo delle carte e delle autorizzazioni il rischio - evidenzia la Coldiretti in una nota - è quello di compromettere definitivamente la ripresa economica, prerequisito per il ripopolamento e per la successiva ripresa sociale, delle aree interne come a Pieve Torina nelle Marche dove un imprenditore agricolo nonostante abbia progetti e fondi non può né ricostruire, né spostare le stalle degli animali, inagibili dopo il sisma. (segue) (Com)