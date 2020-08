Myanmar-Giappone: Tokyo annuncia prestiti, ripresa viaggi e invio osservatori elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno concordato di avviare all’inizio di settembre un “percorso di residenza” che consentirà ai residenti a lungo termine di viaggiare tra i due paesi mantenendo la condizione della quarantena domiciliare di 14 giorni. A seguire sarà attivato anche un “percorso business”: a questo proposito è stato concordato di accelerare il coordinamento attraverso i canali diplomatici per permettere a chi viaggia per affari di condurre attività commerciali in aree limitate durante il periodo di quarantena. Il responsabile della diplomazia di Tokyo ha dichiarato anche che il Giappone è pronto ad accogliere al più presto studenti birmani con borse di studio del governo giapponese. Si tratta degli stessi accordi conclusi nei giorni scorsi con la Cambogia e il Laos, precedenti tappe del viaggio di Motegi. (segue) (Fim)