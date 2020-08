Myanmar-Giappone: Tokyo annuncia prestiti, ripresa viaggi e invio osservatori elettorali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stessi temi sono stati affrontati nel colloquio tra Motegi e Min Aung Hlaing. Riguardo al Rakhine, prosegue la nota, il ministro Motegi ha detto di aspettarsi progressi nelle indagini della corte marziale sulle azioni dei militari e nel perseguimento dei responsabili e aggiunto che “è importante divulgare il più possibile le procedure e la natura della pena”. Motegi ha anche invocato l’avanzamento del processo di pace con le minoranze etniche. Infine, ha espresso l’aspettativa che le elezioni si svolgano in modoin condizioni di libertà ed equità con la collaborazione dei servizi di Difesa. Il comandante in capo birmano ha risposto che i servizi di difesa “coopereranno allo svolgimento di elezioni libere ed eque”. Motegi, ha così concluso gli impegni nell’ultimo dei quattro paesi del viaggio ufficiale intrapreso il 20 agosto. Giunto in Myanmar dopo le tappe in Papua Nuova Guinea, Cambogia e Laos il ministro giapponese lascerà domani Naypyidaw per far ritorno in patria. (Fim)