Iran: uccisi tre uomini armati sospettati di legami con gli Stati Uniti

- I Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) hanno annunciato l’uccisione di tre uomini armati sospettati di rapporti con gli Stati Uniti durante un tentativo di infiltrazione in territorio iraniano nell’area di Maku, nel nordovest del Paese. "La scorsa notte, un gruppo terroristico controrivoluzionario è rimasto intrappolato in una rete di intelligence di combattenti dei Guardiani della rivoluzione nell'area pubblica di Maku", ha riferito il sito web di “Sepahnews”, vicino ai pasdaran. Secondo quanto riferito dal sito internet iraniano, il gruppo aveva in programma di “penetrare in profondità” in territorio iraniano, ma nello scontro a fuoco tutti e tre gli uomini armati sono stati uccisi e sono state anche sequestrate armi, attrezzature, munizioni e sistemi di comunicazione. L'area di Maku è una striscia di terra nella provincia dell'Azerbaigian occidentale situata a meno di 15 chilometri dal confine nord-occidentale dell'Iran con la Turchia. Le aree occidentali e nord-occidentali dell'Iran hanno visto in questi anni sporadici scontri tra le forze di sicurezza iraniane e miliziani curdi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Il 29 maggio scorso, tre esponenti delle guardie di frontiera sono stati uccisi durante una serie di scontri con milizie curde nella provincia dell'Azerbaigian occidentale. (Res)