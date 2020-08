Ue: ministro Lavoro Spagna, assegnazione 21,3 miliardi da fondo Sure buona notizia per i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'assegnazione alla Spagna di 21,3 miliardi di euro nell'ambito dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (Sure) è "una buona notizia che contribuisce a continuare a proteggere i lavoratori, le lavoratrici e le aziende in questa pandemia". Lo ha affermato sul suo profilo Twitter il ministro del Lavoro, Yolanda Diaz, nel commentare il via libera di oggi da parte della Commissione europea all'erogazione dei fondi per consentire al paese iberico di prorogare la cassa integrazione straordinaria (Erte) varata a marzo dal governo del primo ministro, Pedro Sanchez, per mitigare i drammatici effetti economici e sociali scatenati dal coronavirus. Uno strumento che, secondo il ministro spagnolo, si sta rivelando " efficace in difesa dell'occupazione e che segna la strada per avanzare nella ripresa". Questi crediti a condizioni favorevoli rendono la Spagna il secondo paese beneficiario dopo l'Italia che riceverà 27,4 miliardi di euro. Per sbloccare definitivamente le risorse, tuttavia, il piano dovrà ora essere approvato dai 27 stati membri.