Terremoto: assessore Lazio, bene Legnini, con precedente commissario perso 1 anno

- Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alle politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, in una nota dichiara: "La ricostruzione del terremoto grazie alle ultime scelte compiute dal commissario Giovanni Legnini può ora andare molto più veloce. La sua nomina a commissario di Governo per il sisma è stata una scelta lungimirante". "Le ordinanze che ha emanato - aggiunge - hanno inciso profondamente sul processo di ricostruzione, sanando molteplici difficoltà e innescando un'accelerazione significativa. La gestione del precedente commissario, caratterizzata da incertezza e paralisi, ha significato perdere almeno un anno di tempo, un prezzo alto che il territorio non meritava". "Il cambio di rotta – conclude l'assessore - ora è evidente: basti osservare il numero delle domande per la ricostruzione privata dell'ultimo mese: 250 su 1500 complessive degli ultimi 4 anni. Al bilancio sulla ricostruzione che abbiamo voluto presentare come atto di trasparenza e rispetto nei confronti dei cittadini, credo sia importante sottolineare anche quest'altro elemento perché ci fa guardare al prossimo futuro con rinnovato ottimismo". (Com)