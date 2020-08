Torino: Politecnico, anche quest'anno 13 mila iscritti ai test di ammissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora aperte anche le iscrizioni alla prova per accedere ai 50 posti del corso in Tecnologie per l’industria manifatturiera, che mira alla creazione di figure tecniche di alto profilo professionale che possano essere operative rapidamente nel settore della produzione di realtà manifatturiere, rispondendo pienamente alla richiesta delle aziende, soprattutto PMI, interessate a figure professionali multidisciplinari. Il corso ha una durata di tre anni e le iscrizioni al test di ammissione – che si svolgerà il 24 settembre prossimo - sono aperte fino al 21 settembre 2020 e il test si svolgerà in presenza nei laboratori informatici dell’Ateneo, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19. “Il nostro obiettivo è offrire a tutti i nostri studenti percorsi sempre più flessibili e personalizzati, con modalità innovative di insegnamento che pongano gli studenti al centro del loro processo di apprendimento con più laboratori, più lavori in team e stimoli a diventare innovatori dotati di senso critico e responsabilità sociale, migliorando la nostra didattica e rendendola ancora più rispondente alla situazione attuale e alle esigenze del mercato del lavoro e alla qualità di formazione che i nostri studenti si aspettano da una Scuola internazionale come la nostra. Nel periodo di emergenza attuale la sfida più importante è rendere compatibili lezioni in presenza ed in remoto. L'Ateneo si è attrezzato per offrire agli studenti che ne avranno la possibilità di seguire in presenza almeno una parte delle attività formative con priorità a quelle partecipate come esercitazioni e laboratori, garantendo nel contempo a chi non potrà essere presente la possibilità di seguire interamente da remoto.”, conclude il Vice Rettore per la Didattica Sebastiano Foti. (Rpi)