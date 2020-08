© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la proposta della Commissione europea di assegnare all'Italia 27,4 miliardi del fondo Sure per il pagamento della Cassa integrazione. Ora l'Italia chieda di utilizzare i 37/38 miliardi del Mes per migliorare la sanità anticovid anche nelle scuole e nei trasporti. Così in un tweet Antonio Tajani, presidente della commissione Affari costituzionali al Parlamento europeo. (Beb)