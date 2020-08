Umbria: Bianconi (Misto), su ricostruzione post-sisma non dividersi per logiche di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quella di oggi, 24 agosto, come il 30 ottobre, sono date impossibili da dimenticare. Giorni che hanno segnato la vita di intere popolazioni. Ferite che restano lì e che anche il tempo fatica a cancellare. Dinanzi a uno spettacolo indelebile di morte e distruzione solo la speranza di tornare a vedere risorgere i propri luoghi del cuore potrebbe dare sollievo”. Lo ha affermato il consigliere regionale umbro Vincenzo Bianconi (gruppo Misto) che ha aggiunto: “Quattro lunghi anni e numerosi governi. Non è una questione di colore politico. Gli errori, i ritardi stanno da tutte le parti. Ma perseverare sarebbe diabolico. L’esempio di Genova può suggerire quale è il cammino da intraprendere. Con determinazione e volontà si può fare". Bianconi ha proseguito: "Non mi stancherò mai di battermi per questo in assemblea legislativa e presso il governo, con il mandato che ho ricevuto da migliaia di cittadini umbri. Sul tema ho presentato mozioni e interrogazioni, ho chiesto di potenziare il personale degli uffici per la ricostruzione regionale, proposto misure a basso costo e fortissimo impatto economico e sociale per tutte le aree colpite dal sisma". (segue) (Ren)