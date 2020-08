Umbria: Bianconi (Misto), su ricostruzione post-sisma non dividersi per logiche di partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bianconi ha continuato: “Grazie all’instancabile lavoro del commissario Legnini vedo finalmente qualche passo in avanti. Con le nuove ordinanze emanate a seguito dell’intesa raggiunta dalla cabina di coordinamento con i governatori e i sindaci delle quattro regioni colpite dal sisma sono certo sarà possibile cambiare passo e arrivare a sbloccare migliaia di pratiche già entro la fine dell’anno". Dunque ha affermato: "Ecco perché invoco ancora una volta il senso di responsabilità di tutti, tecnici, cittadini e amministratori. Affinché possa essere superata quella resistenza nell’affrontare il tema della ricostruzione come tema di livello superiore, come argomento che tocca la vita e la dignità di comunità intere". Infine il consigliere regionale ha concluso: "Su questo le logiche partitiche e di consenso elettorale non dovrebbero esistere. Oggi sul tema sisma dobbiamo avere soltanto un obiettivo: ridare dignità ad un pezzo d’Italia che la merita”. (Ren)