Spagna: oltre 19 mila casi di coronavirus negli ultimi quattro giorni

- Sono oltre 19 mila i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Spagna da venerdì scorso, di cui poco più di duemila nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato oggi il direttore del Centro per l'allerta sanitaria e le emergenze, Fernando Simon, ripreso dal quotidiano "El Pais". Il conto totale dei casi di coronavirus in Spagna raggiunge dunque quota 405.437, con oltre 28 mila decessi. "In Spagna l'obiettivo è provare a iniziare le lezioni a scuola, e se possibile di persona", ha detto Simon, spiegando però che "esiste un certo livello di trasmissione comunitaria. Penso che possiamo arrivare a una scuola in cui il rischio di contagio sia minimo. In questo momento l'obiettivo deve essere quello di fare uno sforzo in modo che la trasmissione sia sufficientemente bassa da consentire l'avvio delle scuole", ha aggiunto. (Spm)