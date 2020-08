Referendum: Di Maio annuncia tour in Campania dal 29 al 30 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, darà il via il prossimo 29 agosto a un tour di due giorni in Campania per “raccontare l'importanza di votare Sì al referendum sul taglio dei parlamentari” e sostenere i candidati del Movimento cinque stelle. Lo ha annunciato il ministro Di Maio in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Questo fine settimana sarò in Campania insieme ai ragazzi del Giffoni Film Festival e farò varie tappe in tutta la regione per raccontare l'importanza di votare SÌ al referendum sul taglio dei parlamentari e sostenere i nostri candidati locali. Vi aspetto!”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina.(Res)