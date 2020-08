Usa: governatore Cuomo, nello Stato di New York mai tasso di infezione da Covid-19 così basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di New York ha registrato un tasso di infezione da Covid-19 pari allo 0,66 per cento, il più basso dall'inizio della pandemia. Lo ha dichiarato alla "Cnn" il governatore Adrew Cuomo, per il quale "è un gran giorno!" Secondo Cuomo, il numero attuale di contagi non è un'anomalia di un giorno, ma un risultato coerente con i rapporti delle ultime due settimane, che hanno mostrato un tasso di infezione inferiore all'1 per cento. La notizia cade pochi giorni dopo che negli Stati Uniti è stata superata la soglia dei 175mila decessi per cause connesse al coronavirus: secondo gli ultimi dati compilati dalla Johns Hopkins University, nel paese si contano ad oggi 5.709.839 casi e 176.901 decessi per Covid-19. Il primo decesso negli Usa è stato confermato lo scorso 29 febbraio; il 23 aprile si è superata quota 50 mila morti, il 23 maggio quella dei 100 mila. (Nys)