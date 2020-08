Libano-Italia: Guerini, operazione umanitaria “Emergenza Cedri” segno del forte legame tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo e il popolo italiano sono vicini al Libano in questo difficile momento dopo il grave incidente che ha colpito il Paese. L'operazione umanitaria della Difesa "Emergenza Cedri" è un ulteriore segno del forte legame tra Italia e Libano e della fraterna vicinanza al popolo libanese provato da questa grande sofferenza”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini rivolgendosi al presidente della Repubblica libanese Michael Aoun durante il loro incontro avvenuto questo pomeriggio a Beirut. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa, Guerini ha espresso al presidente anche l'auspicio della nascita di un nuovo governo che possa gestire efficacemente la ricostruzione e rispondere alle necessità della popolazione. Il ministro Guerini ha poi incontrato l’omologo libanese Zeina Akar e successivamente il generale Joseph Aoun, capo di Stato maggiore delle Forze armate libanesi (Lebanon Armed Forces, Laf) i quali hanno ringraziato l’esponente del governo italiano per l’importante supporto della Difesa italiana per la stabilizzazione del Paese, per l’emergenza dopo l’esplosione del 4 agosto presso il porto e per quella sanitaria del Covid. (segue) (Res)