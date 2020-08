Libano-Italia: Guerini, operazione umanitaria “Emergenza Cedri” segno del forte legame tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’operato esemplare delle Forze armate libanesi in un momento così critico ne conferma la qualità e la dedizione al servizio del Paese. L'Italia, come ha già fatto in questi anni con la missione Mibil (Missione bilaterale in Libano) è pronta a dare tutto il sostegno necessario in un momento in cui il Libano deve affrontare la ricostruzione dei quartieri della Capitale, delle infrastrutture oltre che del processo politico”, ha affermato Guerini durante il colloquio. Il ministro della Difesa, accompagnato durante la sua visita dall’ambasciatrice Nicoletta Bombardiere, ha poi visitato l’ospedale da campo italiano con personale specializzato dell’Esercito (della stessa tipologia di quello impiegato in Italia durante l’emergenza Covid) e il luogo nel porto di Beirut dove sono avvenute le esplosioni. A seguire poi è andato a bordo di nave San Giusto per salutare i militari italiani che, arrivati ieri in Libano, hanno iniziato la missione umanitaria interforze a favore della popolazione libanese. Al saluto erano presenti, inoltre, il generale Stefano Del Col, Capo della Missione e comandante della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), il comandante del Sector West della missione Unifil, generale Andrea Di Stasio, il comandante della missione bilaterale in Libano generale Luciano Antoci, il generale Giovanni Di Blasi comandante della Task force Emergenza Cedri, il capitano di Vascello Giovanni Cazzato, comandante di Nave Etna e il Capitano di vascello Aniello Cuciniello comandante di Nave San Giusto. (segue) (Res)