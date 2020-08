Libano-Italia: Guerini, operazione umanitaria “Emergenza Cedri” segno del forte legame tra i due Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lavoro che vi accingete a svolgere in questa importante missione umanitaria fa onore all’Italia, a voi e alle vostre famiglie. I militari italiani, da 38 anni, non hanno mai cessato di essere presenti in Libano garantendo costantemente la necessaria assistenza alla popolazione libanese”, ha affermato il ministro rivolgendosi ai militari e sottolineando il delicato lavoro che i circa 1200 soldati italiani, impegnati nella missione Onu, svolgono quotidianamente. Il ministro ha poi avuto un colloquio con il generale Del Col dove ha ribadito che la Difesa continuerà a fornire il proprio significativo contributo non solo in termini di risorse umane ma anche di supporto finanziario, logistico e nel comparto dell’addestramento in un momento così difficile per il Paese. (Res)