Myanmar: Hrw, dopo tre anni i rohingya attendono ancora giustizia e sicurezza

- A tre anni dal loro esodo “il governo del Myanmar non è riuscito a garantire che quasi un milione di rifugiati rohingya possa tornare a casa in sicurezza”. Lo ha affermato oggi in un comunicato l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (Hrw). “La Corte internazionale di giustizia (Icj) nel gennaio 2020 ha imposto misure provvisorie al Myanmar per prevenire il genocidio mentre giudica presunte violazioni della Convenzione sul genocidio. La Corte penale internazionale (Cpi) nel novembre 2019 ha avviato un’indagine sulla deportazione forzata dei rohingya da parte del Myanmar e i relativi crimini contro l’umanità. Il Myanmar non ha rispettato queste misure di giustizia internazionale, non ha permesso alle Nazioni Unite di indagare su gravi crimini all’interno del paese né ha condotto indagini penali credibili sulle atrocità militari”, prosegue la nota. (segue) (Inn)