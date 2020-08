Myanmar: Hrw, dopo tre anni i rohingya attendono ancora giustizia e sicurezza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far posto agli insediamenti sono state spianate colline e abbattute foreste su una superficie di 4.300 acri, comprendente anche le aree protette del Teknaf Wildlife Sanctuary, dell’Himchhari National Park e dell’Inani National Park. Per la raccolta di legna da ardere è stata deprivata un’area di 1.485 ettari di terreno forestale; 26.600 ettari su un totale di 60 mila di terreno forestale del Cox’s Bazar sono a rischio. Oltre al danno ambientale, il governo del Bangladesh ha segnalato problemi di sicurezza e ordine pubblico, legati soprattutto a scontri tra bande per il controllo di mercati illeciti: dal contrabbando al traffico di stupefacenti (in particolare di Yaba, un derivato delle metanfetamine noto come “droga della pazzia”) alla tratta di esseri umani. (segue) (Inn)