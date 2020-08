Svezia: capo epidemiologo, possibili focali localizzati di coronavirus ma non contagio su scala nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Svezia potrebbero emergere focali locali di epidemia da coronavirus, ma difficilmente vi sarà una vera ondata di contagi su scala nazionale, come avvenuto nei mesi primaverili. Lo ha affermato il direttore del centro di risposta alla pandemia per la Svezia, l’epidemiologo Anders Tegnell, all’emittente “Tv4”. "Non crediamo che avremo una seconda ondata classica, come quelle osservate nelle pandemie influenzali in cui si verifica di nuovo un contagio diffuso nella comunità", ha detto Tegnell. “Questa malattia sembra funzionare in modo diverso. La diffusione è più frammentaria, quindi è più probabile che assisteremo - come si sta attualmente osservando in Europa – a focolai in determinati contesti, luoghi di lavoro e ambienti simili, durante l'autunno", ha rilevato l’epidemiologo. (Sts)