Germania-Slovenia: presidente Pahor il 26 agosto a Berlino

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor si recherà in visita a Berlino il 26 agosto per un incontro con l'omologo della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Lo riferisce la presidenza di Lubiana tramite un comunicato. In una recente conversazione telefonica, viene sottolineato nella nota, i presidenti Pahor e Steinmeier hanno ritenuto necessari colloqui approfonditi su vari argomenti di attualità e nei rapporti bilaterali. La visita di lavoro del presidente Pahor a Berlino, prosegue la nota, è una continuazione del dialogo regolare che i due presidenti hanno avuto in "lunghe e amichevoli" conversazioni telefoniche durante la pandemia. (Lus)