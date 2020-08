Roma: Palma-Rocca (Fd'I), Raggi pubblica foto Villa Bonelli riqualificata ma non sono vere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche settimana dei vandali hanno distrutto l'area giochi all'interno del parco di Villa Bonelli al Portuense, dando fuoco ai giochi per i bambini. L'area si trova a pochi metri dalla sede della presidenza del Municipio XI ed è dotata di telecamere, nonostante ciò i vandali indisturbati sono entrati in azione. Prontamente nei giorni scorsi la Raggi con un post trionfalistico annunciava il ripristino dell'area giochi e la sostituzione dei giochi bruciati, peccato che sia tutto falso, infatti oggi a Villa Bonelli c'è l'arredo urbano che più di ogni altro caratterizza l'amministrazione capitolina a 5 stelle, ossia la magnifica recinzione arancione. Ebbene sì, le foto usate dalla Raggi nel post non si riferiscono a Villa Bonelli e ad oggi i giochi bruciati sono stati solo rimossi e non sostituiti". Lo affermano in una nota Federico Rocca coordinatore di Fratelli d'Italia del Municipio XI e Marco Palma già consigliere di Fd'I in Municipio XI. "Mentire ai cittadini non è una cosa bella, tanto meno un atto intellettualmente onesto anche perché basta un click per dimostrare che le bugie hanno le gambe corte. Quell'immagine però rappresenta la superficialità, la sciatteria e l'incapacità con la quale la Raggi e il M5s stanno governando Roma da quattro anni a questa parte, tante parole e pochi fatti, così come le tante promesse non mantenute, ma arrivare a vantarsi per dei lavori non eseguiti è l'apice della loro pochezza", conclude la nota.(Com)