Migranti: Sciotto (Fapi), governo sbaglia a lasciare sola la Sicilia

- "Le imprese siciliane sono seriamente preoccupate per il futuro economico dell'Isola. Non si può far finta che la questione dei migranti nella regione non esista e che, invece, sia frutto di una speculare visione politica del governatore Musumeci". E' quanto afferma in una nota il presidente nazionale della Fapi, Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto, secondo cui "sbaglia il governo a lasciare allo sbaraglio da settimane comuni e regione che allo stato di fatto non hanno poteri per intervenire. Serve grande responsabilità, in questa fase in cui persiste ancora l'emergenza Covid-19, si rischia la catastrofe sia economica che sociale con il propagarsi dei contagi". "La Sicilia – riferisce ancora il leader della Fapi - merita sicurezza e fiducia per affrontare la ripartenza turistica e produttiva, ma è un messaggio che non può arrivare considerate le condizioni in cui versa l'Isola. Giova ricordare che la pandemia ha lasciato sul campo imprese chiuse e tante altre che rischiano di seguirle entro fine anno per l'assenza di commesse". "Il nostro appello al governo - conclude Sciotto - in particolare al ministro dell'Interno Lamorgese, affinché vengano accolte le richieste di intervento che giungono da sindaci dell'Isola che versa, ormai, in condizioni di assoluta difficoltà con il rischio di una catastrofe sanitaria". (Com)