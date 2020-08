Libano: ministro Difesa Guerini, Italia ha offerto aiuti tangibili dopo esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha offerto fin dai primi giorni dopo la drammatica esplosione di Beirut dello scorso 4 agosto “aiuti tangibili” al popolo libanese. Lo ha dichiarato oggi alla stampa il ministro della Difesa dell’Italia, Lorenzo Guerini, dopo aver incontrato il presidente del Libano Michel Aoun, secondo quanto riporta un comunicato della presidenza libanese. L’Aeronautica italiana ha inviato “aiuti sanitari” al popolo libanese, “non solo aiuti militari”, mentre lo Stato italiano ha inviato vigili del fuoco e rappresentanti del ministero della Difesa. A riprova della continuità nell’invio di aiuti da parte dell’Italia, il ministro Guerini ha poi citato l’arrivo nei giorni scorsi della nave militare San Giusto, a bordo della quale sono trasportati i materiali per costruire un ospedale da campo, attrezzato anche per trattare casi di Covid-19. Sono inoltre arrivati nel paese altri specialisti del ministero della Difesa, esperti di ricostruzione e rimozione macerie. Il ministro ha poi sottolineato la solidarietà dell’Italia con il popolo libanese e la “fratellanza” che unisce l’Italia al Libano, oltre al sostegno del governo italiano a qualsiasi bisogno o richiesta libanese”. Guerini ha anche annunciato la visita “nei prossimi giorni” del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova ulteriore della “simpatia” che il popolo e lo Stato italiano nutrono nei confronti del popolo libanese e della partecipazione italiana allo sforzo di ricostruzione. La vicinanza tra i due paesi, ha aggiunto Guerini, è evidente anche dalla partecipazione dell’Italia alla Forza di interposizione dell’Onu in Libano (Unifil) e dalla cooperazione fra forze armate libanesi e italiane. Le forze armate italiane sono infatti in Libano da 38 anni ed effettuano “numerose attività” insieme all’esercito libanese. Infine, il ministro della Difesa ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime dell’esplosione e ha augurato pronta guarigione ai feriti. (Lib)