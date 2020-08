Usa: al via a Charlotte la convention repubblicana, Trump parlerà ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi a Charlotte, in North Carolina, la convention nazionale repubblicana, convocata per investire ufficialmente il presidente Donald Trump come candidato alle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. L'appuntamento sarà trasmesso integralmente in diretta televisiva come già avvenuto la scorsa settimana per la convention democratica. In base al programma della convention, nella giornata inaugurale parteciperanno sia il capo dello Stato che il vicepresidente Mike Pence, mentre parleranno, fra gli altri, il figlio del presidente, Donald Trump jr, il senatore Tim Scott, l'ex ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite, Nikki Haley, la presidente del Comitato nazionale repubblicano Ronna McDaniel e il rappresentante dello Stato della Georgia, Vernon Jones. (segue) (Nys)