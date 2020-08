Usa: al via a Charlotte la convention repubblicana, Trump parlerà ogni giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo giorno di convention, giovedì 27 agosto, oltre all'atteso discorso di accettazione di Trump - che sarà pronunciato in via straordinaria dalla Casa Bianca per via delle misure imposte dalla pandemia di Covid-19 - parleranno anche il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, il senatore Tom Cotton, il leader repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, il deputato del New Jersey Jeff Van Drew, Ivanka Trump e l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Inizialmente era previsto che l'intera convention si tenesse a Charlotte ma, considerate le restrizioni per il coronavirus, ci sono state delle modifiche, per questo Trump pronuncerà il suo discorso di accettazione della nomination dalla Casa Bianca, rompendo così la tradizione di considerare la residenza presidenziale un luogo istituzionale e non un posto per comizi di partito. (Nys)