India: Congresso, Sonia Gandhi resta presidente ad interim

- Il comitato esecutivo del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, ha chiesto a Sonia Gandhi di restare presidente ad interim. Il partito lo ha reso noto via Twitter al termine di una lunga riunione, riconoscendo alla leader di aver svolto un ruolo forte nell’opposizione al governo e nella difesa dei cittadini in un momento critico come quello attuale dell’emergenza coronavirus. La presidenza sarà affiancata da un comitato per la gestione ordinaria ed entro sei mesi sarà convocata l’assemblea centrale (Aicc, All India Congress Committee). Sonia Gandhi, che aveva chiesto all’organo decisionale del partito di “avviare le deliberazioni per mettere in atto un processo di transizione” sollevandola dall’incarico, assunto un anno fa in seguito alle dimissioni del figlio Rahul dopo la sconfitta elettorale, ha accettato di restare. (segue) (Inn)